Królowa Elżbieta nienawidzi Meghan Markle? Mamy na to ostateczny dowód!

W rodzinie królewskiej nie dzieje się dobrze. Od dawna wiadomo, że między Harrym i Williamem panuje napięta atmosfera. To samo tyczy się relacji Meghan Markle - księżna Kate. Niestety, żona księcia Harry'ego nie cieszy się również sympatią samej królowej. Teraz pojawił się ostateczny dowód, który to potwierdza. Bardzo smutne...

Świąteczne orędzie królowej Elżbiety

Jak co roku królowa Elżbieta II wygłosiła orędzie do swoich poddanych. Tradycja została zachowana i monarchini przemawiała do ludzi ze swojego gabinetu, siedząc za biurkiem zastawionym rodzinnymi fotografiami. Na pierwszy rzut oka widać, że brakuje na nich kilku osób. Na biurku zabrakło między innymi zdjęcia księcia Andrzeja, syna królowej, który stał się bohaterem seksualnego skandalu.

Co ciekawe, brakuje także zdjęć księcia Harry'ego, Meghan Markle oraz ich syna, Archiego. Wygląda więc na to, że królowa Elżbieta postanowiła w ten sposób ukarać swojego wnuka, który postanowił spędzić święta z dala od dworu i całej rodziny królewskiej, co odbiło się szerokim echem w mediach.

- To zdjęcie jest warte milion funtów. Nie ma Harry'ego ani Meghan, nie ma nawet Archiego. Wow - Gdzie są Harry i Meghan, Wasza Wysokość?! - Na zdjęciu nie ma też jej córki, ani pozostałych dwóch synów, zostawiła tylko osoby w prostej linii do tronu, uspokójcie się - napisała jedna z internautek - piszą zaskoczeni internauci.

Wygląda na to, że królowa Elżbieta postanowiła rozprawić się z członkami rodziny, którzy jej podpadli. Czy postąpiła słusznie?

