Tego nikt się nie spodziewał! Królowa Elżbieta II musiała nagle uciec z Pałacu Buckingham! Co się stało? Okazało się, że życie w pałacu wśród cennych przedmiotów i pięknych wnętrz wcale nie jest usłane różami... Rodzina królewska walczy bowiem z plagą szczurów!

Elżbieta II musiała wyprowadzić się z pałacu!

Jak podaje "The Sun", Elżbieta II nagle musiała zmienić swoje plany i przerażona uciekać z pałacu z powodu szczurów, które opanowały jej dom! Do pałacu wezwano specjalistów, którzy od razu zajęli się problemem. Do tego służba musiała przejść specjalne szkolenie dotyczące tego, jak radzić sobie z gryzoniami.

"Oczywiście higiena jest priorytetem, podobnie jak proste rzeczy, takie jak zamykanie drzwi od szafy czy zamiatanie okruchów lub kawałków jedzenia" - donosi informator "The Sun".

Nie wiadomo jednak, czy Elżbieta przeprowadziła się do pałacu Kensington, gdzie mieszka książę William z rodziną czy też do zamku Windsor, gdzie urzęduje książę Harry i Meghan Markle, jak i również mąż Elżbiety II, książę Filip. Całe szczęście Elżbieta II ma wiele rezydencji, w których może zamieszkać :)

East News

Wszystko przez szczury!

EastNews