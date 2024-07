1 z 16

"Taniec z Gwiazdami" to nie tylko efektowne występy na parkiecie, ale i prawdziwa rewia pięknych kreacji, za które odpowiada Malwina Wędzikowska. Każda z nich dopieszczona jest do perfekcji, przez co uczestnicy mogą czuć się w nich naprawdę swobodnie. Wszystkie panie zaprezentowały się wczoraj bardzo seksownie - szczególnie Agnieszka Kaczorowska oraz Marcelina Zawadzka. Na klasyczną czerń postawiły za to Agnieszka Popielewicz oraz Anna Głogowska.

Która z gwiazd wyglądała najlepiej?