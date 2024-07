Robert Kozyra wystąpi w kolejnej edycji „Tańca z Gwiazdami’? Wszystko jest możliwe! Chociaż Kozyra stawia dość trudne warunki i dopiero po ich spełnieniu widzowie będą mogli zobaczyć tańczącego dziennikarza. Magazyn „Gwiazdy” zapytał nowego jurora „Mam talent” czy zobaczymy go w kolejnej edycji „TzG”.

- Na pewno nie. Chyba, że wystąpi Edward Miszczak. Jeśli on zdecyduje się na udział, ja będę w drugiej parze- zapewnił Kozyra.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie wyobrażał sobie tańczącego i wygłupiającego się na scenie Roberta Kozyry, a teraz możemy oglądać go w „Mam talent”, gdzie często zaskakuje swoim zachowaniem.

Może więc Kozyra zmieni zdanie i nie będzie czekał, aż na parkiecie pojawi się dyrektor programowy stacji TVN?

Chcielibyście zobaczyć Roberta w tanecznym show?

