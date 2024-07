Jeśli komuś się wydaje, że praca na planie serialu to same radości i przyjemności - jest w błędzie. Nawet do telewizyjnych tasiemców potrzebne jest solidne przygotowanie oraz liczne poświęcenia.

Małgorzata Kożuchowska niebawem rozpocznie zdjęcia do produkcji pt. "Agata". W serialu wcieli się w rolę pani prokurator. Jak donosi magazyn "Świat & Ludzie" rola ta wymaga od aktorki znajomości prawniczej terminologii. Zamiast więc korzystać z uroków wakacji, Kożuchowska obłożyła się podręcznikami prawnymi i wytrwale pracuje.

Efekty zobaczymy już jesienią.

