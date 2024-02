Były dziennikarz TVP uległ bardzo groźnemu wypadkowi. W piątkowe popołudnie Bartek Jakubowski postanowił wybrać się na przejażdżkę rowerem, ale nawet przez chwile nie podejrzewał, że będzie miała ona dla niego tak opłakane skutki. Dziennikarz uległ wypadkowi i lekarze byli zmuszeni usunąć jego nerkę. Teraz postanowił zabrać głos.

W latach 2003-2024 Bartosz Jakubowski pracował dla Telewizji Polskiej, gdzie zajmował się głównie serwisem sportowym w "Teleexpressie". W piątek, 2. lutego dziennikarz został potrącony przez samochód. Mężczyzna poruszał się rowerem w okolicach skrzyżowania ulic Łukasza Drewnego i Przekornej w Warszawie, gdy nagle uderzyła w niego toyota. Jakubowski trafił na oddział intensywnej opieki medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a jego przyjaciele apelowali w mediach społecznościowych o oddawanie krwi. Niestety stan mężczyzny był tak ciężki, że lekarze musieli podjąć trudną decyzję o usunięciu jego nerki.

Trzy tygodnie od tego tragicznego zdarzenia Bartek Jakubowski postanowił napisać post na swoim Facebooku, w którym zdradził, w jakim jest stanie i podziękował wszystkim, którzy oddali dla niego krew. Największym zaskoczeniem było jednak zdjęcie, na którym dziennikarz TVP leży nieprzytomny i przypięty do aparatury.

Cześć, czołem, siema, dzień dobry! Mijają trzy tygodnie od chwili, którą większość z nas zna z jakiejś opowieści. Od chwili, która mnie zatrzymała w łóżku, a Was pchnęła do działania. Od pechowej jazdy na rowerze, po której nie mam nerki, a wątroba, płuco, przepona, noga są w kiepskim stanie. Zrobiliście – być może nieświadiomie, tak wiele! Oddaliście mnóstwo krwi, której mnie brakowało, pisaliście, dzwoniliście. Byliście. Jesteście. Dziękuję! Niech to dobro, które jest w Was, pozostanie najwyższą wartością! Nie zdajecie sobie sprawy, jaką macie moc! Jaka była skala Waszego wsparcia! Dziękuję za prawie trzytygodniową opiekę personelowi szpitala MSWiA przy Wołoskiej w Warszawie. Dziękuję lekarzom, którzy mnie operowali. Dziękuję, że żyję… Przepraszam za nerwy. Dziękuję za drugie życie. Bartek

— napisał dziennikarz.