Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Już wiadomo, że od 20 marca do 9 kwietnia obowiązują nowe zasady reżimu sanitarnego w związku z pandemią koronawirusa. W całej Polsce zawieszono działanie szkół, hoteli, galerii handlowych, kin czy basenów, wciąż zamknięte są siłownie, kluby fitness oraz restauracje. Z kolei otwarte są kościoły, a według rozporządzenia w świątyniach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Czy w związku z rosnącą liczbą zakażeń kościoły też zostaną zamknięte? Jest wypowiedź wiceministra zdrowia!

Głos w sprawie zabrał Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. W rozmowie z Polsat News stwierdził, że rząd nie planuje zamykania kościołów:

Restrykcje, które są przewidziane, także dla wiernych, którzy chodzą do kościoła, myślę, że są wystarczające

Są jednak pewne zalecenia - dotyczące m.in. święcenia pokarmów. Powinny one odbywać się na świeżym powietrzu:

Ubiegły rok pokazał, że w wielu kościołach tak to się odbywało, to techniczna kwestia do ustalenia - powiedział Kraska.