Polskie celebrytki kochają prowokować. W internecie mnoży się od zdjęć gwiazd tańczących na rurze. Wśród nich możemy oglądać m.in. Olę Kwaśniewską, Edytę Herbuś czy Roberta Kozyrę. Przypomnijmy kilka zdjęć gwiazd, które obściskując rurę pozowały do obiektywów:

- Pietrucha i Holtz tańczą na rurze

- Kozyra wygina ciało na rurze

- Rusin: Taniec na rurze wychodzi mi świetnie

Taki sposób na promocję postanowiła wyśmiać w swoim programie "Magiel towarzyski" Karolina Korwin Piotrowska. Dziennikarka całość skomentowała jako ostatnią deskę ratunku na pojawienie się na łamach tabloidów.

- Mamy nową religię, to jest ruryzm. Ta rura zmienia życie tak jak bycie ekorodzicem, modlenie się do Buddy. Fajnie, że laski ćwiczą, fajnie, że dbają o figurę, nawet Robert poczuł bluesa, ma pewnie rurkę w domu i to nie jedną i codziennie lubi sobie zakręcić. Ja się z tego śmieję, bo teraz ruryzm stał się remedium na wszystkie możliwe celebryckie smutki. Płyta ci się nie sprzedaje, nikt cię nie chcę w telewizji, a paparazzi już dawno wynieśli się z domu to ratunkiem właśnie jest rura.