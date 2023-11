Reklama

Dzisiejszy wieczór choć zimny i zimowy w show-biznesie został rozgrzany do czerwoności. A wszystko za sprawą listu na Facebooku Kuby Wojewódzkiego do Małgosi Rozenek-Majdan. A potem odpowiedzi Rozenek utrzymana w podobnym tonie do Wojewódzkiego również na Facebooku. Oboje zapowiadają dalszą walkę w sądzie. Kuba Wojewódzki twierdzi, że poprzedni wyrok sądu został uchylony i nie musi przepraszać Rozenek za swoją zniesławiająca ją wypowiedź. Małgosia Rozenek twierdzi, za to, że jeszcze nie wiadomo czy sprawa wróci na wokandę. Ale jeśli tak będzie oboje z gwiazd TVN mają asy w rękawie. Kuba sms-y od Rozenek, które mogą ją skompromitować. Małgosia Rozenek-Majdna sms-y, które mogą skompromitować Renatę Kaczoruk, dziewczyny gwiazdora.

Oba listy są utrzymane w satyrycznym tonie, ale czuć w nich, że wojna Rozenek-Wojewódzki trwa dopiero się rozkręca.

Korwin Piotrowska o "wojnie" Rozenek-Wojewódzki

Kto zdaniem dziennikarki Karoliny Korwin Piotrowskiej wygrał te starcie na nowe argumenty?

Aaaale wieczór! Czuje się jak w kinie. Kinie akcji produkcji rumuńskiej. Zakładając, ze tam robią kino akcji. Osobiście wolę "Sieranevada". Tam to chociaż sobie pogadali...

Jakby ktoś pytał: team MajdanRozenek vs Team KWRK 2:1 - napisała dziennikarka na swoim Facebooku.

Też czekacie na dalszy ciąg? A Ty, który team jesteś?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek pozwie Kubę Wojewódzkiego! Zdradziła nam o jaką kwotę będzie walczyć!

Ciekawe co na ten konflikt sama stacja TVN?

Instagram

Rozenek swój list zilustrowała takim zdjęciem.