O tym że Rafał Zawierucha ma zagrać młodego Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" wiemy od kilku tygodni. Aktor ma teraz szansę zaistnieć na arenie międzynarodowej. O komentarz poprosiliśmy Karolinę Korwin-Piotrowską. Co sądzi o młodym aktorze? Czy jej zdaniem Zawierucha zrobi karierę w Hollywood? Posłuchajcie co nam powiedziała!

Akcja filmu Quentina Tarantino pt. "Once Upon a Time in Hollywood" będzie się rozgrywała w 1969 roku w Los Angeles. W głównych rolach zobaczymy czołowych hollywoodzkich aktorów: Leonardo DiCaprio i Brada Pitta. Panowie wcielą się w postać gwiazdora westernów oraz jego dublera. Tłem całej historii będzie wątek głośnej sprawy zabójstwa żony Romana Polańskiego, Sharon Tate oraz czwórki jej przyjaciół. Przypomnijmy, że cała piątka zginęła z rąk sekty Charlesa Mansona.

Rafał Zawierucha u boku Maggot Robbins na planie filmu "Once Upon a Time in Hollywood".

Rafał Zawierucha zagra Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino.