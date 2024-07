Karolina Korwin-Piotrowska jest znana ze swojego ciętego języka. Współprowadząca "Magiel Towarzyski" i tym razem nie przepuściła okazji i choć jej nowych programów o gwiazdach na razie próżno szukać, to przynajmniej za pośrednictwem Facebooka dała upust swojej fantazji. Nie pozostawiła suchej nitki na aktorkach filmu "Och Karol 2". Przeczytajcie - jest naprawdę ostro.

Jeżeli chcecie przekonać się na własnej skórze, jak kiepskie są polskie aktorki grające kubłami jak w teatrzyku z 4 klasy, idźcie na „Och Karol 2″. Najlepsza z babek jest…Mucha, jedyna nie startuje w konkursie: mam leszy, młodszy tyłek od koleżanek, choc sztuczne rzęsy troche odrywaja uwagę od reszty. Polskie aktorki cierpią w tym filmie na nadmiar kwasu w ustach, nadmiar sztucznych rzęs, nadmiar wszelkiego makijażu i niedomiar inteligencj, talentui oraz urody, niestety. Faceci są w tym filmie OK. Adamczyk, Zieliński, Stelmaszyk- naprawdę w porządku. Śmiałam się raz. Sala pare razy zarechotała. wszystko trwa bite dwie godziny. Dłuuuugo. Za długo. To nie jest komedia. To nie jest komedia romantyczna. Nie wiem, co to jest. Na pewno producenci zarobią. Sam film – nie boli bardzo, po wyjsciu z kina nie ma sie mysli samobójczych, ale można kase wydana na bilet wydać z czystym sumieniem na coś innego(pisownia oryginalna) – napisała Korwin-Piotrowska na swoim blogu.

Czy ma rację? Tego nie wiemy. Wiemy na pewno, że nie owija w bawełnę...