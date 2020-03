Uziemiona przez koronawirusa Magda Gessler dawno nie była tak długo w domu! Co robi?

Magda Gessler została w Polsce, żeby być bliżej swoich dzieci. Ale gwiazda już od dawna nie była w domu tak długo! Jak spędza czas?

Niemal przez 250 dni w roku Magda Gessler jest w rozjazdach związanych z pracą, kręcąc dwie transze „Kuchennych rewolucji” oraz „MasterChefa” dla TVN. U siebie w domu gwiazda bywa niezwykle rzadko. Teraz jest inaczej, bo gwiazda wspiera akcję #zostańwdomu. I jak zawsze wymyśla nowe przepisy. Skupia się na potrawach wielkanocnych i na daniach, które będzie można kupić na wynos w związku z zamknięciem restauracji, tylko przez okienko.

Ale Magda żyje nie tylko pracą. Gwiazda zajmuje się ogrodem, przegląda garderobę (jak mówi, ubrania rozda potrzebującym) i znowu maluje obrazy! Sama twierdzi, że na nudę nie narzeka!

„Życzę wszystkim państwu, żebyście rano wstawali, nie zalegali w łóżku. Zadbali o siebie. (...) Jeśli zakopiemy się w te wszystkie wiadomości, jeśli zaczniemy źle myśleć, to zginiemy sami. Jeśli nie od wirusa, to od depresji”, przestrzegała Gessler w TVN24.„Chciałam być z całą moją rodziną. To była trudna decyzja, bo mąż jest w Kanadzie”, wyjaśniła w TVN24.