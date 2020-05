Wizyta u dentysty droższa nawet o 150 złotych przez koronawirusa? Musisz to wiedzieć, zanim pójdziesz do stomatologa

Można wybrać się do dentysty podczas pandemii koronawirusa? Co jeśli dopadnie nas ból zęba? Takie pytania z pewnością zadaje sobie wiele osób. Obostrzenia wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa sparaliżowały pracę wielu osób. Niestety, wraz z prowadzeniem obostrzeń w Polsce stomatolodzy zaczęli odwoływać wcześniej umówione wizyty i zamykać gabinety. A jak wygląda to teraz? Czy w związku z "odmrażaniem" gospodarki możemy już umawiać się na wizyty do dentysty? Są nowe wytyczne!

Co z wizytami u dentysty?

W sieci pojawiły się nowe wytyczne dla dentystów oraz dla pacjentów, którzy chcieliby rozpocząć leczenie swoich zębów. Niestety, okazuje się, że pacjenci mogą otrzymać pomoc dentystyczną tylko w naprawdę pilnych przypadkach! Specjalista nie udzieli nam również pomocy bez wcześniejszej teleporady, czyli po prostu rozmowy przez telefon.

Ministerstwo Zdrowia opublikowało również listę przypadków z którymi można zgłaszać się o pomoc. Zaliczają się do nich: chirurgiczne leczenie obrażeń zębowych i zębowo-wyrostkowych, nacięcie ropnia, usunięcie zęba przyczynowego, usunięcie zęba zatrzymanego będącego przyczyną silnych dolegliwości bólowych lub stanu zapalnego, zabiegi leczenia torbieli i innych zmian zębopochodnych w przypadkach zropienia, pobranie wycinka lub wykonanie biopsji wycięciowej w przypadku podejrzenia zmian nowotworowych.

Resort Zdrowia wskazuje, że w czasie pandemii koronawirusa nie powinny być wykonywane m.in. zabiegi protetyczne.

W przypadku wykonania protez stałych długotrwała praca w aerozolu śliny pacjenta podczas szlifowania może być przyczyną zakażenia lekarza i asysty- informuje resort zdrowia.

Dziecko u dentysty a koronawirus?

Jeżeli już skonsultujecie się z lekarzem i umówicie się na wizytę, to musicie pamiętać, że do gabinetu nie możecie zabierać osób towarzyszących. Sprawa wygląda inaczej w przypadku leczenia dzieci - w gabinecie może przebywać jeden opiekun dziecka. Według najnowszych wytycznych dentyści powinni umawiać jednego pacjenta na godzinę, tak żeby za każdym razem gabinet mógł zostać przewietrzony.

Dentysta droższy przez koronawirusa?

Niestety, według medialnych doniesień, w dobie koronawirusa ceny za usługi dentystyczne mogą znacznie wzrosnąć! "Gazeta Wyborcza" informowała ostatnio o przypadku pewnej kobiety, która podczas umawiania wizyty dowiedziała się, że będzie musiała zapłacić dodatkowo aż 150 złotych!

Powiedziałam, że nie chcę ponosić dodatkowych kosztów. Rejestratorka rozłączyła się, ale potem oddzwoniła i powiedziała, że zaprasza na wizytę, bez opłaty- "Gazeta" cytuje swoje źródło.

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że niektórzy dentyści pobierają od pacjentów od 50 do 100 złotych za środki ochronne.

Do gabinetu dentystycznego można się wybrać tylko w pilnych przypadkach, ale po wcześniejszej rozmowie telefonicznej.