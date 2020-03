Koronawirus w Polsce. Lidl wprowadza spore zmiany i apeluje do klientów! 

Jakie zmiany w związku z koronawirusem w Polsce wprowadza Lidl? Władze jednej z największych sieci sklepów w zdecydowany sposób zareagowały na niepokojące doniesienia dotyczące kolejnych zachorowań w naszym kraju. Koronawirus już od kilku miesięcy rozprzestrzenia się po całym świecie, w Polsce pierwszy przypadek zachorowania został odnotowany dokładnie 4 marca. Od tamtej chwili minęło niewiele czasu, jednak liczba zarażonych wirusem wzrosła w zastraszającym tempie. Do dziś (12 marca) koronawirusa zdiagnozowano u 47 osób. W związku ze wzrostem zachorowań władze zdecydowały o zamknięciu szkół, przedszkoli, teatrów, kin. Przerażeni Polacy ruszyli do sklepów, aby przygotować się na dłuższy pobyt w domu. Teraz okazuje się, że związku z koronawirusem władze Lidla wprowadziły spore zmiany w sklepach.

Jak już informowaliśmy, w związku z zagrożeniem koronawirusem zmiany w swoich sklepach wprowadziły władze Biedronki- w sklepie częściej są czyszczone wózki i kosze. Okazuje się, że również władze Lidla wprowadziły dodatkowe środki ostrożności. Lidl systematycznie myje wózki sklepowe i dba o czystość w sklepie. Każdego dnia przed otwarciem sklepu rozpoczynają się porządki.

Następnie w trakcie godzin pracy sklepu czyszczenie odbywa się doraźnie, kiedy istnieje taka potrzeba. Na koniec dnia pracownicy sprzątają strefę kas oraz salę sprzedaży. Szczególną uwagę przykładamy do stref artykułów świeżych, gdzie prezentowane są owoce, warzywa, odpieki oraz produkty chłodnicze. W sklepach posiadamy profesjonalny sprzęt do utrzymania porządku, w tym urządzenie do mycia posadzek (hako), mopy oraz specjalistyczne płyny myjące- Radio Zet cytuje władze Lidl Polska.