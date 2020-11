Koronawirus w Polsce. Kiedy pandemia może ustąpić? Pojawia się jeden, bliski termin! 

Kiedy pandemia koronawirusa zacznie ustępować? Jak długo jeszcze będziemy musieli ograniczać kontakty i spotkania z innymi osobami? Jest komentarz eksperta! Prof. Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie i jeden z ekspertów, który doradza premierowi w sprawie walki z koronawirusem, w rozmowie z RMF FM wskazał termin, kiedy koronawirus może ustąpić!

Pandemia koronawirusa w zaledwie kilka miesięcy rozprzestrzeniła się na całym świecie. Dokładnie 4 marca br. minister zdrowia (wówczas był nim Łukasz Szumowski) poinformował o pierwszym przypadku koronawirusa w Polsce. Od tamtej chwili w naszym kraju wykryto 941 112 zakażeń koronawirusem i niestety, aż 15 568 osób zmarło (dane z 26 listopada). Kiedy kilka tygodni temu nastąpił gwałtowny wzrost liczby zakażonych władze wprowadziły wiele obostrzeń. Dziś z pewnością wszyscy zastanawiają się, kiedy znów będzie "normalnie" i kiedy pandemia zacznie ustępować. Na to pytanie odpowiedział jeden z doradców premiera w sprawie walki z koronawirusem!

Prof. Krzysztof Tomasiewicz komentując ostatnią wypowiedź prof. Roberta Flisiaka, który w Wirtualnej Polsce mówił, że w połowie lutego pandemia powinna zacząć wygasać, ocenił, kiedy jego zdaniem sytuacja związana z koronawirusem zacznie się polepszać. Według kierownika Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM w Lublinie pandemia może zacząć ustępować w okolicach świąt Wielkanocnych!



(...) te wyliczenia prof. Flisiaka, które znam, one wynikają z oszacowania, jak wiele osób mogło przebyć zakażenie, to jest pierwsza składowa. A druga, że liczymy na to, że to już będzie kilka miesięcy - 2-3 miesiące, kiedy będzie stosowana szczepionka. Więc jeżeli złożymy te dwa fakty razem, to może to świadczyć o tym, że rzeczywiście gdzieś w okolicach Wielkiej Nocy możemy się spodziewać już ustępowania tego problemu, z którym się borykamy od paru miesięcy- prof. Krzysztof Tomasiewicz przyznał w rozmowie z RMF FM.