Kora niedawno wydała swoją autobiografię. Nie od dziś wiadomo, że życie gwiazdy rocka było mocno skomplikowane, dlatego też czytając szczere wyznania Jackowskiej, nie można się nudzić. Nas najbardziej zainteresował fragment, w którym Kora opowiada o szczegółach swojej próby samobójczej. Co ciekawe, wspomina o "inspiracji" sceną z filmu.



- Popełniłam samobójstwo na wzór sceny z czeskiego filmu "Pociągi pod specjalnym nadzorem". Był to dla mnie film instruktażowy. Złamałam żyletki na pół i wsadziłam w szpary takiego solidnego taboretu. W łazience, po kolei prawym i lewym przegubem, uderzyłam w te żyletki. Pamiętam, że nie bolało i nie bałam się. Do momentu, w którym zaczęłam potwornie krwawić. Zamiast, jak sobie to wyobrażałam, zasnąć spokojnie, zaczęłam się dusić, a nie przewidziałam, jakie to nieprzyjemne uczucie. I zapragnęłam z powrotem żyć. Nie miałam siły krzyczeć, otworzyłam okno na parterze i przewiesiłam przez nie głowę. Zauważyła mnie sąsiadka i wezwała pogotowie - Kora streszcza dramatyczną chwilę.



To dobrze, że gwiazda zdecydowała się na tego typu wyznanie?



