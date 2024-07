Producentom „Must Be The Music” zależało na tym, aby w skład jury weszli najlepsi specjaliści w dziedzinie muzyki. Wybierając Korę wszyscy wiedzieli, że sobie poradzi i wniesie do programu dużo pozytywnej energii. I rzeczywiście piosenkarka jest chyba najbarwniejszym sędzią show Polsatu. Nie przebiera w słowach kiedy nie podoba się jej wykonywany utwór. Ostre komentarze skierowane do uczestników sprawiają, że program jest dynamiczny i ciekawy.

Jak podaje „Fakt” producenci nie mają lekko z piosenkarką. Według zdobytych informacji wynika, że Kora ma wiele wymagań, które stacja musi spełniać. Piosenkarka, jak na prawdziwą gwiazdę przystało musi mieć swoich osobistych stylistów, makijażystów i fryzjerów. Kora nie zapomniała oczywiście o swojej ukochanej suczce… Ramona na czas, kiedy jej pani nie może się nią zajmować, jest pod opieką osoby specjalnie do tego zatrudnionej.

Myślicie że to przesada? A może artystce tego formatu można więcej?

Reklama

Tulipan