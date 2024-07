Kora w ostatnim odcinku "Must be the music. Tylko muzyka" znowu pokazała swojego pieska. Suczka Ramona towarzyszy artystce wszędzie, nawet w nagraniu programu na żywo.

Reklama

Nie wiemy, czy pieskowi podobała się atmosfera w studio, ale sądząc po minie było chyba miło.

Reklama

Niedawno Kora pokazała suczkę na konferencji promującej nowe polsatowskie show.