Kora Jackowska wystąpiła w filmie! Okazuje się, że jurorka muzycznego show "Must Be The Music" zagrała w produkcji Bartosza Konopki, który na swoim koncie ma nominację do Oscara. Według informacji "Super Expressu", w filmie "Droga do mistrzostwa" Kora opowie widzom, jak wyglądała jej droga do sukcesu i wielkiej kariery muzycznej.

Film jest próbą odpowiedzi na pytania: na czym polega fenomen wielkich postaci, co je łączy, jak osiągnęli sukces, co determinowało ich życiowe wybory? - opisuje tabloid.

Oprócz Kory Jackowskiej w filmie zobaczymy m.in. Agnieszkę Holland, Janusza Gajosa czy Tomasza Stańkę. Premiera "Drogi do mistrzostwa" odbędzie się już 5 kwietnia w Teatrze Narodowym w Warszawie. Obejrzycie film z udziałem największych gwiazd polskiego show-biznesu? My już nie możemy się doczekać!

