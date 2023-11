Reklama

Marka Goshico postanowiła zajrzeć do szafy swoich klientek. Zainspirowany ich wyborami, brand postanowił wyróżnić swoje bestsellerowe modele i na nowy sezon zaproponował je w nowych kolorach zgodnych z trendami.

Do udziału w swojej nowej kampanii Goshico zaprosiło nie modelki, a własne klientki, które prezentują nową kolekcję marki. Na sesji spotkały się trzy pokolenia – przyszła policjantka 17-letnia Wiktoria, modelka i pielęgniarka 30-letnia Olga oraz baletnica i miłośniczka jogi 60-letnia Wanda.

Mat. promocyjne

„Sesją chcemy zainspirować innych, ale to każda kobieta dla siebie powinna być największa inspiracją. InspiracJA, rewolucJA, afirmacJA – Dziewczyny, wszystko, co chcecie, macie w sobie - okrywajcie swoje Ja codziennie!”, powiedziała dyrektorka kreatywna marki Małgorzata Kotlonek-Horoch.

Mat. promocyjne

Dlaczego by nie wziąć dnia kobiet w swoje ręce – i wziąć udziału w naszym konkursie? Do wygrania przygotowaliśmy torebkę Goshico w uroczym, pudroworóżowym kolorze. Jak zgarnąć to cudeńko? Odpowiedzcie na pytanie: co sprawia, że czujecie się kobieco? Odpowiedź wyślijcie na adres konkurs@party.pl. Macie czas do 7 marca do godziny 23:59. Powodzenia!

Zobacz także

Regulamin konkursu jest dostępny na: www.regulaminy.edipresse.pl

AKTUALIZACJA

Laureatami konkursu zostali:

Monika D., Magda M., Sandra Ż., Aleksandra F., Justyna B., Katarzyna B., Magdalena P., Marlena Z., Angelika B., Marta T.

Reklama

Gratulujemy!