KONKURS ZAKOŃCZONY!!!

Laureaci:

Basia Wachowska + os. tow.

Emilia Wardega + os. tow.

"Celebrity Splash" jest jednym z najgorętszych widowisk w tym sezonie! Jeśli chcesz na żywo obejrzeć program, weź udział w naszym konkursie. Rozdajemy dwie dwuosobowe wejściówki.

Nagrody

Do wygrania dwa dwuosobowe bilety wstępu na nagranie odcinka 25 kwietnia w Termach Maltańskich w Poznaniu.

Uwaga! Dojazd i nocleg w Poznaniu na własny koszt!

Zadanie konkursowe

Kto wygra Celebrity Splash? Odpowiedź uzasadnij dwoma zdaniami.

Czas trwania konkursu

Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia 2014 roku do 15:00. Wyniki ogłosimy w tej aktualności na górze strony, 24 kwietnia 2014 ok. godziny 17.

Regulamin konkursu

Swoje odpowiedzi wysyłajcie na adres redakcja@afterparty.pl KONIECZNIE wpisując w temacie CELEBRITY SPLASH 2. Pamiętajcie też o podaniu adresu e-meilowego, nazwiska oraz daty urodzenia w celu skontaktowania się.

Powodzenia!