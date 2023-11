Reklama

Walentynki już jutro – a to oznacza, że to ostatni dzwonek żeby podjąć ostatnie decyzje stylistyczne. W końcu nie co dzień wypada święto zakochanych. Naszym zdaniem to doskonała okazja żeby zadbać o dobry wygląd – bez względu na to czy spędzacie ten wieczór z waszymi drugimi połówkami czy nie.

A jeśli wierzyć gwiazdom, tego sezonu fryzurą ostateczną są proste włosy. Spięte w elegancki kok, przeczesane z przedziałkiem bądź wystylizowane w szykowne fale – jeśli wyprostujecie swoje włosy, cały świat stylizacji stanie przed wami otworem. Postanowiliśmy wam wyjść przed szereg – ogłaszamy konkurs, w którym główną nagrodą jest prostownica Remington Keratin Protect, która ujarzmi nawet najbardziej niesforne loki. Jak wziąć udział?

Gotowa na walentynkową randkę? Zrób selfie, wyślij na adres konkurs@party.pl i wygraj prostownicę marki Remington z serii Keratin Protect. Masz czas do 20.02.2017 roku do godz. 23:59.

AKTUALIZACJA

Laureatami konkursu są: Magdalena G. (Warszawa), Barbara J. (Warszawa), Alicja J. (Wilczyn). Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia!

Regulamin: www.regulaminy.edipresse.pl