THE LOOK OF THE YEAR to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs dla modelek. Jedną z edycji wygrała sama Kasia Smutniak, która dziś robi oszałamiającą karierę we Włoszech. Zobacz: Cannes 2015: Kasia Smutniak czaruje na czerwonym dywanie!

Dziś prezentujemy 16 uczestniczek, które mają szansę na ten tytuł w tym roku. Modeli na sesji zaprezentowały kolekcję LE Desir, marki stworzonej i założonej przez projektantkę Magdę Wizner. Gala finałowa THE LOOK OF THE YEAR, już 2 września w Centrum Promocji Mody ASP w Łodzi. Wśród jurorów - Joanna Horodyńska, Marcelina Zawadzka, Kamila Szczawiska, duet Paprocki i Brzozowski oraz inni.

