Chcesz polecieć wraz z najbliższymi do Londynu i zjeść kolację z Mateuszem Gesslerem? Teraz jest to możliwe! Weź udział w konkursie Pasaży Tesco i zdobądź wspaniałe nagrody.

Konkurs "20 Lat Razem"

Z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia Pasaży Tesco marka co zorganizowała wyjątkowy konkurs. Aby wziąć w nim udział, należy w kreatywny sposób dokończyć zdanie: „Gdy miałem/miałam 20 lat…”

Konkurs wystartował 15 października na facebookowym fanpage'u Pasażu Tesco i będzie trwał do 4 listopada 2019 r. Nagrodą główną jest rodzinny wyjazd do Londynu i spotkanie z ambasadorem Pasaży Tesco, Mateuszem Gesslerem! Do wygrania także 5 zestawów biletów do Energylandii. Szczegóły oraz regulamin konkursu na stronie www.pasaztesco.pl oraz na oficjalnych profilach społecznościowych @pasaztesco.

Powodzenia!

Nie przegap także obchodów 20. urodzin Pasaży Tesco! Z tej okazji marka zorganizowała wspaniałe eventy z udziałem gości specjalnych. Więcej informacji już niebawem!

