Właśnie zakończyły się zdjęcia do 10. sezonu „Przyjaciółek”. Aktorki będą miały dwa miesiące wolnego. Wiemy jak Małgorzata Socha zamierza spędzić ten czas. Już w listopadzie aktorka zabierze męża oraz dwie córki, 4-letnią Zosię i 9-miesięczną Basię, w daleką podróż.

Gosia nie podjęła jeszcze decyzji co do miejsca wakacji, ale znajomym opowiada, że kupi bilety do egzotycznej Azji – mówi znajoma aktorki.