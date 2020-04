Koniec kultowego teleturnieju, jego gwiazda zostaje bez pracy! 

Kolejny popularny program znika z anteny TVP! Powodem jest epidemia koronawirusa i obowiązujące obostrzenia, które uniemożliwiają realizowanie programu! Uczestnicy nie mogą pojawić się w studio, a w końcu na tym polega formuła „Jeden z dziesięciu”.

Co dalej z programem? Czy po przerwie spowodowanej koronawirusem powróci na antenę?

"Jeden z dziesięciu" znika z TVP2!

Wiosenna ramówka wszystkich stacji wygląda zupełnie inaczej niż zapowiadano jeszcze miesiąc temu, a wszystko przez epidemię koronawirusa. Jak informuje press.pl w kwietniu przestaną być emitowane nowe odcinki teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Ostatni odcinek zobaczymy 14 kwietnia! Na szczęście fani programu nie będą mieli powodu do zmartwień, bo na antenie TVP2 zobaczymy powtórki „Jeden z dziesięciu”. Wygląda na to, że Tadeusz Sznuk będzie miał przerwę w pracy!

Co z innymi teleturniejami w TVP?

To nie jedyna zmiana w ramówce TVP. Wstrzymano emisję „Korony królów”, „Dance dance dance” i innych programów. Podobna sytuacja najprawdopodobniej będzie miała też miejsce w przypadku innych teleturniejów, w których do studia byli zapraszani uczestnicy, jak „Jaka to melodia” czy „Koło fortuny”.