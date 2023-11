Magda Steczkowska i Piotr Królik już są poza programem „Ameryka Express”. Małżonkowie pożegnali się z show, ale dzięki udziałowi w programie przeżyli niezapomnianą przygodę. Przy okazji „Azja Express” Magda dowiedziała się, kto jest największym idolem ich trzech córek. Okazuje się, że ich dzieci wcale nie trzymały kciuków za zwycięstwo rodziców...

- Interesuje ich głównie, czy Fit Lovers wygrają. Kiedy z Piotrem spotkaliśmy się z nimi na lotnisku, w ogóle nie wiedzieliśmy, kim oni są. Moje córki zobaczyły zdjęcia zrobione przez paparazzi i Antosia natychmiast do mnie napisała: „Mamo, rób co chcesz ale Fit Loversi muszą wygrać ten program!”. Poszliśmy do Mateusza i Pameli zrobiliśmy sobie z nimi zdjęcia dla naszych córek. Oni później kilka razy umieścili nas w swoich filmach na You Tube i od tej pory bardzo urośliśmy w oczach naszych córek - powiedziała wokalistka w rozmowie z „Fleszem”