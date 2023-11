Tomasz Komenda kilkanaście lat temu został oskarżony o zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Niedawno został uniewinniony, ale odsiedział niesłusznie 18 lat! Dopiero teraz opowiedział, co przeżył w więzieniu. Jako oskarżony o najcięższe przestępstwo nie był dobrze traktowany ani przez współwięźniów, ani przez strażników. Próbował więc popełnić samobójstwo.

O wszystkim co przeżył opowiedział w magazynie Gazety Wyborczej "Duży Format". Okazuje się, że Komenda był zmuszony do podpisania fałszywych zeznań:

Kazali mi się przyznać, a jak się nie przyznawałem, to zaczęli bić. Nie, tego nie można nazwać biciem. Jeden siadł mi na nogach i zacząć napie*****ć tak, że krew lała się strumieniami. Na 72 godziny wrzucili mnie na dołek. Jak po mnie przyszli, to mieli już napisane zeznania. Głupoty takie, że pojechałem w nocy autobusem do Gajkowa, stamtąd na piechotę do Miłoszyc, gdzie uprawiałem seks z jakąś Kaśką. Grozili, że nie wyjdę żywy, jak tego nie podpiszę. To podpisałem. Tam nie było nic o gwałcie, nic o morderstwie, nie wiedziałem, że podpisuję na siebie wyrok. Chciałem tylko wyjść z tego komisariatu. Obiecali, że wyjdę, ale przewieźli mnie do aresztu śledczego. Klawisz na bramie powiedział: „Wchodzisz do piekła”