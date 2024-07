"Cały świat nie jest sceną – jest pokazem mody. W momencie, gdy samolot szykuje się do startu, ja przymykam oczy i rozmyślam o obrazach, dźwiękach i kolorach, które zabieram ze sobą i które stają się moją inspiracją. Uwielbiam podróżować, ale jednak nie jak powrócić do domu..." - mówi Essie Weingarten, założycielka i Dyrektor Kreatywny essie. I to właśnie wiosenna kolekcja lakierów ESSIE jest naszym aktualnym ulubieńcem! Te pastele są wprost boskie!

Jednak pamiętmy równeż o klasyce. To właśnie ona jest zawsze w modzie, ale warto ją od czasu do czasu odświeżać. W związku z tym pokochałyśmy nowości marki Pupa. Luxury French to nowy zestaw marki Pupa, który pozwoli stworzyć wyjątkowy francuski manicure. Zestaw zawiera błyszczący i matowy lakier oraz profesjonalne szablony do manicure, dzięki czemu wasze paznokcie nabiorą niepowtarzalnego wyglądu!

Intensywne, jaskrawe kolory to najnowszy trend tego sezonu zarówno w modzie, jak i w urodzie. Z myślą o kobietach, które zawsze chcą być na czasie, Delia Cosmetics stworzyła wiosenną serię miniaturowych emalii do paznokci w neonowych kolorach. W kolekcji Delia No.1 NEON znalazło się aż siedem intensywnych odcieni od błękitu i kobaltowego niebieskiego, przez mocną zieleń, słoneczny żółty i pomarańcz, aż po arbuzową czerwień i fuksję.