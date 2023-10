Szukasz kurtki idealnej, która nigdy nie wychodzi z mody? Postaw na model ze skóry! Skórzana kurtka podbiła świat mody kilkadziesiąt lat temu i do tej pory nie znudził się projektantom. Nada wyjątkowego i modnego charakteru każdej stylizacji - będzie wspaniale się komponować zarówno z koronkowym topem, jeansami boyfriendami, jak i zwiewną sukienką w stylu boho. Jej największą zaletą jest trwałość oraz ponadczasowość. Jeśli zainwestujesz w model z dobrej jakościowo skóry, spokojnie będziesz mogła ją nosić, nawet i dziesięć lat! W tym sezonie najmodniejszą są skórzane kurtki w odważnych kolorach takich jak żółty, niebieski, czerwony, biały. Z czym je zestawić? Według nas, białą kurtkę możesz nosić do eleganckich koszul, spodni w kant i szpilek. Niebieska pasuje do delikatnej sukienki w łączkę, a żółta kurtka wspaniale przełamie czarny total look. Jednak pamiętaj, że ograniczeniem jest tylko twoja wyobraźnia :) Jeśli na razie nie masz odwagi na kurtkę w kolorach tęczy, wybierz model w uniwersalnym, karmelowym odcieniu. Kolorowe skórzane kurtki znajdziesz w najnowszej kolekcji marki OCHNIK. Gwarantujemy, że jak tylko je zobaczysz, od razu się w nich zakochasz!

Reklama

Więcej pięknych modeli znajdziesz w salonach OCHNIK oraz sklepie internetowym marki!

Mat.prasowe

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki OCHNIK