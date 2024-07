1 z 10

Wczoraj wieczorem w warszawskim Centrum Handlowym Arkadia zaprezentowana została kolekcja Rihanna for River Island. Na polską premierę ubrań zaprojektowanych przez popularną sieciówkę we współpracy ze światową gwiazdą zaproszono kilka gwiazd, głównie młodych, ale już docenionych w swoich profesjach.

Wśród gości można było zobaczyć np. piękną Kasię Smolińską, stylową Martę Wierzbicką czy podbijającą listy przebojów piosenką "Thank You Very Much" Margaret (zobacz ocenzurowany teledysk). Na takim wydarzeniu nie mogło też zabraknąć najpopularniejszej modowej blogerki - Julii Kuczyńskiej, czyli Maffashion, która kilka tygodni wcześniej uczestniczyła w prezentacji tej samej kolekcji w Londynie, ale u boku samej RiRi.

Przy okazji o sobie przypomniał Piotr Kukulski, który pochwalił się dziewczyną. Jak wpadł na tle stylowych wschodzących gwiazd?