"Cold Love" to nazwa najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego na jesień i zimę 2013/2014. Składała się ona z propozycji dla pań i dla panów. Znalazły się w niej grube, mięsiste tkaniny oraz lekkie i zwiewne materiały przeplatały się na nietypowym wybiegu ze sportowymi elementami, zgrabnie wplecionymi w wieczorowe i formalne stylizacje.

Zobacz jak ubrały się gwiazdy na pokazie Mariusza Przybylskiego.

Mariusz Przybylski zaprezentował kolekcję innowacyjną, minimalistyczną, zainspirowaną geometrią i elementami rzeźbiarskimi. Podczas show dominowały czerń, biel, granat, szarość oraz połyskliwe srebro. Kolecję Mariusza Przybylskiego na sezon jesień-zima 2013/2014 znajdziecie w naszej galerii.

Zaś makijażem do kolekcji zajęła się ekipa Revlon tworząc na tę okazję specjalny make-up. Jeśli wam się podoba możecie zrobić go same używając:

Podkład Nearly Naked nr 170 Natural Beige; cena ok. 49 zł

Emulsja rozświetlająca PhotoReady Skinlights nr 100 Bare; cena ok. 69 zł

Kredka do oczy Grow Luscious kolor czarny; cena ok. 36 zł

Czarny eyeliner ColorStay; cena ok. 49 zł

Róż do policzków nr 080 Sandalwood Beige; cena ok. 44 zł

Tak prezentują się projekty Mariusza Przybylskiego na jesień i zimę 2013/2014: