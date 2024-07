Premiera najnowszej kolekcji marki Kazar jesień-zima 2016-17 odbyła się podczas Flesz Fashion Night 2016. Zgromadzeni widzowie byli zachwyceni! Kolekcja oparta jest na najnowszych trendach, buty wykonane są z najlepszej gatunkowo skóry i prezentują się świetnie.

Nas zachwyciły przede wszystkim supermodne buty damskie w stylu lace-up wykonane m.in. z lakierowanej i wytłaczanej skóry z wężowym motywem w kolorach ciemnozielonym, czarnym i bordowym. Botki występują w wersji do kostek lub w wersji wyższej, sięgającej łydki.

Zgromadzonym na pokazie marki Kazar trendsetterkom przypadły do gustu również botki z ostrym noskiem tzw. pointed toe i szpilką. Buty te są ozdobione zamkami i sznurowaniami, niektóre modele mają także klamry. Pointed toe to zdecydowanie must-have dla każdej fashionistki. Ale to nie wszystko! Nie mamy wątpliwości, że najmodniejsze teraz buty dla kobiet to takie, które... odsłaniają palce. Takie marka Kazar również ma w swojej jesiennje kolekcji. Fason peep-toe dodaje optycznie lekkości sylwetce!

Odważnym i wyrafinowanym klientkom spodobają się również długie kozaki w stylu over-the-knee. Buty znakomicie podkreślają nogi i dodają im smukłości. Odwiedź salon marki Kazar i wybierz trend dla siebie!