Niedawno w mediach Melanie B ogłosiła, że Spice Girls wracają na scenę (czytaj: Spice Girls znowu wracają). Okazją ku ponownemu zarobkowi jest występ z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Niektóre dziewczyny sprytnie postanowiły wykorzystać ponowny szum i na pełnych obrotach realizują swoje solowe projekty. Melanie C ruszyła z trasą promującą jej nowy album "The Sea", Victoria Beckham odwiedza telewizyjne show, gdzie zachwala zacną wiosenną kolekcję torebek, a Geri Halliwell przedłużyła właśnie kontrakt z brytyjską sieciówką NEXT.

Reklama

Tegoroczna wiosenna kolekcja "Geri by Next" trafiła właśnie do brytyjskich oddziałów sklepu, a wkrótce zawita w pozostałej części Europy. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, Halliwell oprócz strojów kąpielowych swoją twarzą reklamuje także bieliznę, sukienki i sztuczną biżuterię. Całość można kupić za niewielkie jak na tę sieciówką pieniądze - od 100 do ok. 500 złotych. Poniżej kilka seksownych zdjęć promocyjnych z Ginger Spice w roli głównej. Myślicie, że Halliwell uda się w końcu zabłysnąć w świecie mody tak jak Victorii?



Zdjęcia z ubiegłorocznej kampanii strojów kąpielowych "Geri by Next":

Zobacz także

Reklama

chimera