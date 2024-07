Anna Wendzikowska nie zagrzała zbyt długo miejsca w "Tańcu z gwiazdami", ale wystarczyło jej to by jej nazwisko trafiło na listę najgorętszych mijającego roku. Prezenterka, która na co dzień przeprowadza wywiady z największymi gwiazdami światowego kina (np. Sarą Jessicą Parker) wyznała ostatnio w rozmowie z serwisem wiadomosci24.pl, że nie lubi świąt. Dlaczego?



- Nie lubię momentów, w których jestem do czegoś zobligowana - tłumaczy dziennikarka.



Oprócz Ani podobne nastawienie do świąt ma Marcin Tyszka, który w ostatnich dniach użalał się na facebooku nad podatnością Polaków do świątecznych tradycji. Na szczęście dla nich, dzisiaj ostatni dzień Świąt Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że jutro Anna jak i Marcin obudzą się bardziej szczęśliwi...

