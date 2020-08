Jak bedzie wyglądała żona Piotrusia Wolańskiego w "Kogel Mogel 4"? Fanka: "Jestem porażona!" 

Premiera "Koniec świata czyli Kogel Mogel 4" planowana jest na styczeń 2021 roku. Aktorzy pracują już na planie, a w sieci co jakiś czas pojawiają się smaczki zapowiadające, to czego możemy spodziewać się w kontynuacji kultowej komedii. Katarzyna Skrzynecka pokazała stylizacje, jakie zostały przygotowane dla jej charakternej bohaterki. Internauci porównują żonę Piotrusia Wolańskiego do Jennifer Lopez, a niektórzy są po prostu PRZERAŻENI tym luksusem. Sami zobaczcie. jak będzie prezentowała się Katarzyna Skrzynecka w roli Marlenki Wolańskiej.

Katarzyna Skrzynecka pokazała jak będzie wyglądała Marlenka Wolańska w "Kogel Mogel 4"

Widzowie pokochali Piotrusia Wolańskiego już od pierwszej sceny kultowego "Kogla Mogla". W kontynuacji nakręconej po latach w rolę dorosłego, jednak wciąż mentalnie "Piotrusia" wcielił się Maciej Zakościelny. Dzięki trzeciej części wiemy, że założył rodzinę z dużo starszą od siebie partnerką. Marlenka Wolańska, w tej roli Katarzyna Skrzynecka, jest nie tylko jego żoną ale również mu matkuje. Podsuwa mu wszystko pod nos, aby nie musiał interesować się niczym innym. Dzięki temu wciąż mógł pozostać chłopcem, który interesuje się tylko zabawami.

Jak ewoluuje postać żony Piotrusia Wolańskiego w czwartej części? Marlenka podobnie jak pani Wolańska uwielbia luksus. Katarzyna Skrzynecka właśnie pokazała, jakie stylizacje będzie wybierała jej filmowa postać. Jest luksusowo ale też kiczowato. Internauci zauważyli inspirację Marlenki Jennifer Lopez i jej słynną suknią od Versace!

- Te z widocznymi wdziękami się rzucają jakby w oczy;)

- Nr 8 jak Jennifer Lopez😉😘🔥

- Ta na Jennifer Lopez jest najbardziej JAKBY luksusowa, tak na bogato 😂😂

- O matko, jestem porażona tymi stylówkami. No naprawdę nie wiem która lepsza tzn gorsza 🤣

- W trójce Marlena wymiata.... Przebija nawet Piotrusia 🤣 mam nadzieję że w 4.części też będzie przebojowo i śmiesznie 🤣👍🍷

Wybierzecie się do kin na tę komedię?

Katarzyna Skrzynecka pokazała stylizacje żony Piotrusia Wolańskiego z "Kogel Mogel 4". Internauci widzą inspiracje Jennifer Lopez!

Myślicie, że Piotruś i Marlenka Wolańscy podbiją serca widzów w czwartej części kultowej produkcji?