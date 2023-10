Joanna Jarmołowicz jest mamą 2-letniego Józefa. Fani zastanawiają się często, jak godzi obowiązki zawodowe z rodzicielskimi. Reporterka Party.pl Monika Maszkiewicz zapytała 27-letnią aktorkę, czy jej życie bardzo się zmieniło, od kiedy ma dziecko. Jesteście ciekawi, co odpowiedziała Joanna, która w najnowszej części kultowego już filmu "Kogel-Mogel" wcieliła się w postać policjantki Iwony Ząb.

Joanna Jarmołowicz o macierzyństwie. Czy synek zmienił jej życie?

Fani Joanny Jarmołowicz pewnie pamiętają, że była partnerką Antka Królikowskiego. Ale to dawna historia. Obecnie związana jest z bratem gwiazdora, Janem Królikowskim. W 2019 roku para doczekała się synka Józefa. Przy okazji premiery filmu "Koniec świata czyli Kogel-Mogel 4" aktorka opowiedziała dziennikarce Party.pl jak zmieniło się jej życie od czasów macierzyństwa.

Kocham być mamą - deklaruje aktorka.

Jesteście ciekawi, co jeszcze ujawniła Jarmołowicz? Koniecznie zobaczcie nasze wideo!

