Lubię okulary. Łatwo zmieniają to, co zmienić najtrudniej - twarz. Mam także szczególną słabość do mody z lat 50. i 60.

A wtedy właśnie kobiety rozkochały się w okularach o kocim kształcie. Po modzie na zakrywające pół twarzy okulary i wszechobecne Wayfarery marki Ray Ban, oprawki o wyostrzonych końcach to świetna, bardzo kobieca alternatywa.

Na wiosnę szczególnie przypadły mi do gustu te z kolekcji Cutler & Gross.To jedne z niewielu oprawek wykonanych z wysokogatunkowych materiałów, które nie mają widocznego logotypu.

I nie muszą - taki design mówi sam za siebie.

Cena to ok. 290 euro

Karolina