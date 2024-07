Victoria Beckham pracuje aktualnie nad otwarciem swojego pierwszego butiku. Nic więc dziwnego, że paparazzi nie odstępują jej nawet na krok. tym razem sfotografowali ją jak wychodziła ze swojego nowojorskiego biura. Gwiazda w codziennej, minimalistycznej stylizacji wyglądała pięknie!

Victoria Beckham miała na sobie bordowy sweterek i dopasowane do niego szpilki. A do tego modną, przekładaną spódnicę w kolorze białym. Połączenie tych dwóch kolorów jest czyste i klasyczne. Kochamy ten look!

