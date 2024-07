Katarzyna Glinka od pewnego czasu robi się coraz bardziej stylowa. Niedawno zachwycałyśmy się jej kobiecym lookiem w białym kombinezonie. Teraz musimy pochwalić ją ponownie. Na pokazie Violi Piekut pojawiła się w młodzieńczym, designerskim zestawie ze srebrnymi rurkami.

Do tak odważych spodni aktorka dobrała minimalistyczny biały top i marynarkę w tym samym kolorze. Look uzupełniła o biżuteryjną torebkę - puzderko na łańcuszku, czarne klasyczne czółenka i srebrny zegarek w męskim stylu. Co sądzicie o tym stylu? Naszym zdaniem, Kasia Glinka ma szansę zostać jedną z najmodniejszych i najlepiej ubranych polskich gwiazd. Oby tak dalej!

