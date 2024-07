W sobotę do sklepów trafił drugi album Alicji Janosz, który dla samej wokalistki jest pierwszym w pełni autorskim. Na krążek składa się aż 11 piosenek oraz płyta DVD ze smakołykami dla fanów. Pierwszym singlem promującym krążek jest optymistyczny utwór "Jest jak jest", a drugim anglojęzyczna piosenka "I Woke Up So Happy".



Kilka dni temu w internecie pojawił się teledysk do piosenki, który kipi stylem retro. Klip jest nieco tajemniczy, ale bardzo stylowy i - co ważne w przypadku tej płyty - bardzo vintage. Idealnie wręcz odzwierciedla charakter obecnej twórczości Alicji oscylującej głównie wokół brzmień bluesa, soulu i jazzu.



Czy Alicja po 9. latach przerwy znów ma szansę zdobyć serca polskiej publiczności? Posłuchajcie i oceńcie.

UWAGA! Już dzisiaj do zdobycia płyta Alicji Janosz "Vintage" o 14.00 na facebook.com/afterpartypl. Zapraszamy!



