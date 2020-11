Co z "Hotel Paradise 3"? Klaudia El Dursi zapowiada wielkie zmiany! Widzowie będą zachwyceni

Druga edycja "Hotelu Paradise" właśnie się zakończyła, jednak to nie koniec wrażeń! Już dziś wiadomo, że na wiosnę zobaczymy trzecią odsłonę hitowego show. Klaudia El Dursi zdradziła kilka szczegółów nowej edycji! Okazuje się, że nowych uczestników czeka sporo zmian, a dotyczyć one będą również roli prowadzącej!

Mieszkańcy rajskiego hotelu będą mieli teraz mniej swobody? Zobaczcie, co zdradziła "Fleszowi" Klaudia El Dursi.

Zobacz także: Znamy zwycięzców "Hotelu Paradise 2"! Sonia i Łukasz czy Ata i Artur?

Jeszcze dobrze nie opadły emocje po finale drugiej edycji "Hotelu Paradise", a Klaudia El Dursi zdradziła pierwsze szczegóły nowej odsłony! Będą one gratką dla widzów, ale także będą wymagały większej ingerencji prowadzącej w losy uczestników:

Przy okazji rozmowy, modelka wspomniała także o pracy przy drugiej edycji "Hotelu Paradise 2":

Klaudia El Dursi oceniła także zwycięską parę. Słusznie zauważyła, że Ata i Artur, w odróżnieniu od Marietty i Chrisa z pierwszego sezonu, nie byli parą od pierwszych odcinków.

Ata wniosła do programu dużo energii, dzięki niej hotel rozbłysł nowym blaskiem. Wydawało się, że to twarda sztuka. Silna, niedostępna. Jak się potem okazało, tylko na pozór. Pod tą maską kryła się bardzo czuła i wrażliwa kobieta.

Za to mieszane uczucia budził Artur!

Nie wiem, czy powinnam takie rzeczy mówić, ale Artur rzeczywiście przeszedł metamorfozę. Niekoniecznie na lepsze. Pod koniec show to był zupełnie inny mężczyzna niż ten, który przyszedł do programu i który nas urzekł. Nie wiem, czym to było spowodowane. Trudno powiedzieć, czy była to tylko gra, czy taką obrał taktykę. Z pozytywnej postaci stał się… kontrowersyjną.