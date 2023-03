Klaudia El Dursi zaliczyła wpadkę? Fani: "Granice dobrego smaku zostały przekroczone"

Klaudia El Dursi wraz ze znajomymi ostatnio wybrała się na popularny festiwal muzyki elektronicznej, Tomorrowland. Po świetnej zabawie na koncertach, prowadząca "Hotel Paradise" wróciła do hotelu, gdzie postanowiła zrobić sobie pamiątkę w postaci bardzo odważnego zdjęcia. Fotka, na której widzimy gwiazdę pozującą nago w wannie i zasłaniającą się jedynie talerzem z pizzą, wylądowała na instagramowej relacji Klaudii El Dursi. Sami zobaczcie! "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi nago w wannie. Odważne zdjęcie gwiazdy wylądowało w sieci! Klaudia El Dursi od dawna marzyła o wyjeździe na Tomorrowland. Kiedy w końcu jej marzenie miało się ziścić, wówczas nastąpiły komplikacje! Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" rozchorowała się , przez co jej wylot na imprezę stanął pod znakiem zapytania. Na szczęście gwieździe udało się dojść do siebie, dzięki czemu ostatecznie pojawiła się na festiwalu w Belgii. Modelka chętnie chwaliła się relacjami z wyjazdu, ale jedna z nich w szczególności przykuła uwagę fanów. Mowa oczywiście o zdjęciu z wanny, na którym Klaudia El Dursi jest kompletnie naga, a zasłania ją jedynie okrągła pizza... - Festiwal kończę w wannie z pizzą. Najlepiej - podpisała swoją fotkę Klaudia El Dursi. Zobacz także: Klaudia El Dursi i Karolina Gilon łączą siły! Będą zmiany w "Love Island" i "Hotelu Paradise"? Odważne zdjęcie w wannie to nie wszystko! Klaudia El Dursi pochwaliła się również na bardzo kuszącymi stylizacjami, w których bawiła się na Tomorrowland. Jedna z nich była naprawdę drapieżna - gwiazda "Hotelu Paradise" postawiła na czerń, a jej seksowny strój z pewnością przykuł uwagę wielu uczestników festiwalu. Sami spójrzcie! Zobacz także: Tak Klaudia El Dursi wygląda na co dzień! Gwiazda "Hotelu...