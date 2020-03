Klaudia El Dursi nie może wrócić do rodziny przez koronawirusa. Pokazała zdjęcie - najmłodszy syn to wykapana mama! 

Klauda El Dursi ostatnio podzieliła się z fanami smutną informacją - z powodu pandemii koronawirusa nie może wrócić do Polski, by spotkać się ze swoją rodziną - partnerem i swoimi synami: Dawidem i Jasiem. Klaudia El Dursi z powodu nagrań do programu "Hotel Paradise" cały czas jest na Bali:

Od jakiegoś czasu żyłam tylko dniem powrotu do Polski, bo bardzo tęsknie za moją rodziną, odliczałam każdy dzień, kiedy w końcu przylecę do Polski... Jak wiecie, jak na razie wszystkie loty są do Polski odwołane, na razie na 10 dni, nie wiadomo, co będzie dalej. Także pozostaje mi tylko czekać. Uważajcie na siebie, bardzo was proszę, nie lekceważcie tego... - mówiła fanom Klaudia El Dursi.

Klaudia El Dursi bardzo źle przeżywa rozłąkę z rodziną, dlatego też postanowiła wrzucić na Instagram zdjęcia ze swoją rodziną, które podtrzymują ją na duchu.

Wcale jej się nie dziwimy, że tak bardzo tęskni za synkami i partnerem. Wszyscy na zdjęciach wyglądają na naprawdę szczęśliwą rodzinę. Sami spójrzcie!

Patrząc na wspólne zdjęcia Klaudii El Dursi z rodziną, widzimy ogromne podobieństwo - jej młodszego syna Jasia - właśnie do niej. Sami spójrzcie, 5-letni Jaś to wykapana mama!