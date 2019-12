Klara Lewandowska w hitowej kurtce "Forever young" za 850 złotych!

Klara Lewandowska to mała fashionositka - Anna Lewandowska pokazała na Instastory najnowsze zdjęcia z Klarą ze spaceru, na którym dziewczynka pozuje w hitowej kurtce z napisem "Forever young". Beżowo-brązowa kurtka to projekt Mini Rodini - niestety nie należy do najtańszych... Możecie ją kupić za 850 złotych.

Anna Lewandowska wybrała się na spacer z Klarą. Cała rodzinka czeka tylko na Roberta, który przeszedł operację pachwiny. Jak podaje Sport.pl, wszystko przebiegło pomyślnie, a polski napastnik otrzymał zalecenie odpoczynku przez minimum kilka dni. Teraz rodzina Lewandowskich możecie odpocząć i nacieszyć się sobą w święta!

Jak wam się podoba zimowy look Klary Lewandowskiej?

Niestety kurtka nie należy do najtańszych. Kosztuje 850 złotych.