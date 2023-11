Reklama

4 maja 2017 przyszła na świat córeczka Anny i Roberta Lewandowskich. Jutro mała będzie świętować swoje pierwsze urodziny. Mimo, że Klara Lewandowska ma zaledwie rok i niedawno zaczęła chodzić, to już wyznacza trendy w dziecięcej modzie. Bluzy z uszami królika, sukienki ze skrzydełkami aniołka czy korona. To najczęstsze motywy w jej szafie. Mamy też chcą kupić dla swoich małych księżniczek to co ma Klara.

