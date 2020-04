Klara Lewandowska jeździ na bardzo stylowym rowerze! Spójrzcie na to różowe cudo

Anna Lewandowska pokazała, jak jej córeczka jeździ na rowerze. Musicie zobaczyć stylowy rowerek małej Klary!

Do tej pory dumna mama publikowała w sieci nagrania na których mogliśmy zobaczyć, jak dziewczynka radzi sobie na sali treningowej. Teraz okazuje się, że pomimo tego, że Klara nie skończyła jeszcze trzech lat, to potrafi również jeździć na rowerze. I to na jakim!

Stylowy rower Klary Lewandowskiej

Anna Lewandowska urodziła Klarę dokładnie 4 maja 2017 roku - oznacza to, że już wkrótce dziewczynka skończy trzy latka. Klara od samego początku jeździła ze swoją mamą na jej obozy treningowe, kibicowała swojemu tacie na meczach i... zdecydowanie pokochała sportowy styl życia. Ostatnio Anna Lewandowska zdradziła nawet, że jej córeczka woli ubierać się w dresy niż w eleganckie sukieneczki.

Teraz dumna mama pochwaliła się uroczym nagraniem, na którym możemy zobaczyć, jak Klara jeździ na rowerze! Okazuje się, że dziewczynka dostała bardzo stylowy rowerek, o którym marzy chyba każda mała królewna. Klara Lewandowska na różowym rowerku w stylu vintage oraz w różowej stylizacji i kasku wygląda naprawdę słodko!

Zobaczcie rowerek małej Klary Lewandowskiej! Fajny? Naszym zdaniem bardzo! Sami taki chcemy :)

Klara Lewandowska jeździ na różowym rowerze.

Instagram

Klara już wkrótce skończy trzy lata.