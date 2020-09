Kłamstwo i ciąża w "M jak miłość"! Zobaczcie zdjęcia i opis nowego odcinka serialu! 

Joasia (Barbara Kurdej-Szatan) już wkrótce dowie się, że jest w ciąży i spotka się z Leszkiem (Sławek Uniatowski)! W nowym odcinku "M jak miłość" nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji i naprawdę wielkich emocji. Jak Joasia dowie się o tragicznym wypadku Krajewskiego? Niestety, to nie Michał zdradzi jej całą prawdę! Zobaczcie zdjęcia i opis 1524 odcinka "M jak miłość".

Joasia dowie się, że jest w ciąży

W najnowszym odcinku "M jak miłość", który zostanie wyemitowany już 14 września na antenie TVP2 dowiemy się o rozterkach Joasi. Chodakowska wyzna Kindze (Katarzyna Cichopek), że nie jest pewna swojego uczucia do Michała (Paweł Deląg).

- Nie jestem pewna, co do niego czuję... Na pewno nie jest to takie... wariactwo, jakie było z Leszkiem- wyzna szczerze Joasia.

Tymczasem Michał nadal będzie oszukiwał Joasię i nie powie jej prawdy o Leszku. Gdy Asia zapyta, czy ma jakieś wiadomości o Krajwskim, Ostrowski zaprzeczy – ukrywając fakt, że biznesmen miał groźny wypadek.

- Możesz się ze mnie śmiać, ale… znowu mi się źle przyśnił.(...) Przed wyjazdem powiedział, że wybiera się w góry, a wiem, że kiedyś trzymaliście się razem, całą paczką… Może coś słyszałeś?

- Nie…

- Po prostu chciałam się upewnić, że u niego wszystko w porządku…

Gdy Krajewski zostanie przetransportowany do Polski i trafi do szpitala w Warszawie, Michał za to od razu go odwiedzi. Gotów na wszystko, by zniechęcić rywala do kontaktu z ukochaną...

- Zawsze był z ciebie cholerny farciarz… Jeszcze miesiąc temu nikt by za ciebie nie dał złamanego grosza.

- Tak mówią… Joasia… u niej wszystko w porządku?

- Pracuje w bistro, dobrze się czuje…

- Jesteście razem, tak?...

- Przecież wiesz… Pisałem.

Joasia pozna jednak prawdę o Leszku! O wypadku dowie się od jego ojca.

- Znaleźli go w ostatniej chwili(...) Cud, że z tego wyszedł, ale odmrożenia są bardzo poważne i nadal nie wiadomo, co będzie z jego lewą dłonią… Najgorsze jest to kolano. Konieczna będzie operacja, ale na razie Leszek musi dojść do siebie... Myślałem, że pani wie… Pan Michał był ze mną w kontakcie. Poza tym... nawet dzisiaj był u Leszka w szpitalu…

Dziewczyna od razu pobiegnie na oddział, by ukochanego wspierać.

- O Boże, Leszek…

- Jak… miło... cię widzieć...

- Leszek, ja o niczym nie wiedziałam!…

Kilka godzin później Chodakowska wykona test ciążowy i dowie się, że spodziewa się dziecka! Jak zareaguje? Oglądajcie nowy odcinek "M jak miłość"!

Michał okłamie Joasię i nie powie jej o wypadku Leszka.

Artrama

Ostatecznie Chodakowska o wszytkim dowie się od ojca Krajewskiego. Joasia odwiedzi Leszka w szpitalu.

Artrama

Joasia po wizycie w szpitalu zrobi sobie test ciążowy i dowie się, że zostanie mamą.