Wygląda na to, że Kirsten Dunst randkuje z Joshem Hartnettem. Parę widziano kilka razy razem w przeciągu poprzedniego roku. Znają się od dawna, z planu filmu "Virgin Suicides", gdzie Josh grał wielka miłość Kirsten. Ostatnio zostali wypatrzeni jak razem jedli sushi w Nowym Jorku. Świadek zdarzenie mówi, że szeptali i śmiali się na przemian. Kirsten podobno wyglądała jakby co i rusz chciała chwycić go za rękę, ale w ostatniej chwili z obawą rezygnowała.

Reklama

Ponownie widziano ich jak już się całowali, wychodząc razem z klubu nocnego po spędzonym wspólnie wieczorze. Osoby, które widziały ich w klubie mówią, że to Kirsten podeszła śmiało do Josha, gdy ten siedział przy barze i zalotnie go zagadywała. Ponoć stali tak blisko siebie, że trudno było stwierdzić, czy już się całują, czy jeszcze nie. Kirsten umawiała się już z Justinem Longiem i dość długo z wokalista grupy Razorlight - Johnnym Borrellem. Josha natomiast podejrzewa się o romanse z Sienną Miller, a nawet Rihanną.