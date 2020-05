Kinga w "M jak miłość" ma poważne problemy z Lenką. To przez rozstanie Zduńskich?

Kinga w „M jak miłość” przechodzi przez bardzo trudny okres. Problemy z Piotrkiem i nerwowa atmosfera w ich domu sprawiły, że nie zauważyła co dzieje się z Lenką. Dopiero, kiedy Zduńska znów zostanie wezwana do szkoły zda sobie sprawę z tego, że problemy dziewczynki są bardzo poważne i jak podaje se.pl dziewczynka trafi do gabinetu psychologa! Co dzieje się z Lenką? Wszystkiego dowiemy się w 1520. odcinku „M jak miłość”, który zobaczymy 19 maja!

Co się dzieje z Lenką?

Kinga już raz była wzywana do szkoły, kiedy okazało się, że Lenka dołączyła do grona osób, wyśmiewających jedną z uczennic. Teraz sytuacja się powtórzy, ale będzie dotyczyła samej Lenki. Okazuje się, że dziewczynka trafiła do szkolnego psychologa, bo izoluje się od rówieśników i z nikim nie rozmawia. Po powrocie do domu Lenka nie będzie chciała z nikim rozmawiać, a Kinga opowie Marysi o całej sytuacji. Jednak nie znajdzie w niej oparcia, ale usłyszy wyrzut:

Pamiętasz, jak była Magda, to mówiłam, że ona ma jakiś problem, bo za bardzo siedzi w telefonie!

Nie to chciała usłyszeć Kinga w tej sytuacji i załamana powie, że Lenka ma jeszcze ojca, którego wiecznie nie ma w domu. Rogowska zacznie bronić syna, że przecież pracuje i zarabia na rodzinę, ale to tylko podgrzeje atmosferę, bo to Kinga stara się godzić pracę z rodziną. W akcie desperacji pokaże Marysi zdjęcia, na których Piotrek świetnie bawi się z piękną prawniczką. Jednak to tylko kolejna kłótnia, która nie pomaga rozwiązać problemów Lenki.

Co jeszcze musi zrobić dziewczyna, aby rodzice zwrócili na nią uwagę i przestali skupiać się wyłącznie na swoich problemach?

